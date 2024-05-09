Захарова назвала политику Санду сопоставимой с экспериментами Третьего рейха

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Политику президента Молдавии Майи Санду можно сопоставить с проводимыми Третьим рейхом экспериментами над национальностью и языком людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, согласно документальной литературе, Третий рейх заставлял газетчиков использовать другой шрифт.

"Шрифт – я имею в виду именно использование такого этнокультурного компонента, шрифт газет должен был соответствовать вот этому представлению об арийцах – чистокровный ариец, что они там придумали: форма носа, ушей, форма черепа, лба, расположение глаз и так далее. Четкое деление людей по категориям", – указала дипломат.

Как отметила представитель ведомства, глава Молдавии "переписала людей буквально, не спрашивая их, заново по шаблону". В прошлом году она одобрила постановление о переименовании государственного языка. Захарова уточнила, что молдавский стал румынским языком. Такие действия она назвала геноцидом в отношении народа, а Санду – "проводником этих же самых нациствующих идей, идеологем, философских взглядов, которые ей проплачивает Запад".

Ранее политолог Аслан Рубаев рассказал, что жители Молдавии не хотят объединяться с Румынией. По его словам, объединения государств хочет лишь молдавский президент Майя Санду, которая, по его мнению, может получить от этого какие-либо дивиденды. Эти кредиты и денежные вливания пойдут "лично ей в карман", сказал эксперт.

