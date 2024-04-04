Премьер Румынии заявил, что верит в объединение с Молдавией

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что верит в объединение с Молдавией. Об этом он рассказал в беседе с порталом DC News.

"Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это мое право", – сказал он.

По его словам, это может произойти уже внутри Евросоюза, когда Кишинев вступит в его состав. В ином случае, добавил премьер, Бухарест найдет другой путь.

В марте 2023 года молдавский президент Майя Санду приняла закон, который признал государственным языком республики румынский вместо молдавского.



Позднее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев указывал, что непризнанная республика не планирует в ближайшее время обращаться к РФ с просьбой о включении ее в свой состав. По его словам, это является дезинформацией.

