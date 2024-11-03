В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

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У берегов Греции произошло землетрясение силой 5,3 балла. Об заявил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте.

По информации центра, эпицентр землетрясения находился в 61 километре к юго-востоку от города Салоники, где проживает более 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.

Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. Сейсмическую активность зафиксировали в 10:46 по московскому времени в 46 километрах к востоку от города Малатьи.

При этом очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Позже власти Турции сообщили, что никто не пострадал.