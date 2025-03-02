Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индонезии

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В Индонезии, на острове Серам, произошло землетрясение силой 5,4 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмособытие произошло в 18:42 по местному времени (21:42 по московскому времени) в 151 километре к северо-востоку от города Амбон в Индонезии, где проживает 355 тысяч человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 54 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в оперативные службы не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на территории Непала. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Его эпицентр находился в 10 километрах к западу от населенного пункта Кодари, в котором проживают около 1,6 тысячи человек.