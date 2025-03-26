В Таиланде опровергли вспышку скарлатины среди россиян

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Санитарные власти Таиланда не выявили вспышек скарлатины ни среди местного населения, ни у иностранных туристов. Об этом ТАСС сообщил представитель департамента по контролю за заболеваниями.

Информация о вспышке скарлатины среди россиян в Таиланде появилась сразу в нескольких телеграм-каналах. По данным журналистов, заражаются этой инфекцией якобы и взрослые, и дети.

Однако в ведомстве указали, что с начала 2025 года скарлатиной заразились 455 человек, а в среднем за год на протяжении последних 5 лет было выявлено примерно 600 случаев. В основном, как уточнили в департаменте, заболевание фиксируется у детей от 5 до 15 лет.

Работающие в Таиланде турагенты сообщили в беседе с изданием, что россияне не обращались с жалобами на заражение скарлатиной.

"Уровень заболеваемости вирусными инфекциями находится в пределах ежегодной нормы и сравним с прошлым годом", – подчеркнули турагенты в разговоре с агентством.

Консульский отдел при посольстве России в Таиланде и генконсульство России в провинции Пхукет тоже заявили, что им не поступали обращения от россиян по поводу заболевания.

Ранее власти Бали усилили меры профилактики от лихорадки денге после беспокойства туристов. Специалисты распылили специальные вещества от насекомых в тех районах, где были случаи лихорадки денге или есть возможность ее возникновения. При этом глава департамента туризма Тжок Багус Пемаюн уточнил, что всплеска случаев по сравнению с предыдущим годом не наблюдалось.

Случаи лихорадки денге фиксируются обычно из-за сезона дождей, который начинается в ноябре. Число заболеваний увеличивается до марта, но разницы в данных за январь и февраль 2025 года по сравнению с 2024 годом не было выявлено, уточнял глава департамента туризма.

