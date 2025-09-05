Посольство РФ в США ждет итоги экспертизы по делу о смерти россиянина на Burning Man

Фото: depositphotos/borjomi88

Посольство России в США ожидает результаты экспертизы о причинах смерти гражданина РФ Вадима Круглова на музыкальном фестивале Burning Man. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Ведомство отметило, что внимательно наблюдает за произошедшим. Посольство в настоящий момент находится в контакте с офисом шерифа округа Першинг, сотрудники которого заняты расследованием дела.

Помимо этого, дипломаты на территории Штатов общаются с семьей Круглова. Тело погибшего собираются кремировать, согласие на это дал его отец. Родственники мужчины сейчас организуют сбор средств на транспортировку праха на родину.

"Окажем содействие в подготовке требующихся для этого документов", – заявил собеседник агентства.

Тело Круглова без признаков жизни было найдено в субботу, 30 августа. Спустя некоторое время близкие опознали его. Личность погибшего подтвердили благодаря отпечаткам пальцев.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".