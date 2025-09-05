05 сентября, 18:34Происшествия
Посольство РФ в США ждет итоги экспертизы по делу о смерти россиянина на Burning Man
Посольство России в США ожидает результаты экспертизы о причинах смерти гражданина РФ Вадима Круглова на музыкальном фестивале Burning Man. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
Ведомство отметило, что внимательно наблюдает за произошедшим. Посольство в настоящий момент находится в контакте с офисом шерифа округа Першинг, сотрудники которого заняты расследованием дела.
Помимо этого, дипломаты на территории Штатов общаются с семьей Круглова. Тело погибшего собираются кремировать, согласие на это дал его отец. Родственники мужчины сейчас организуют сбор средств на транспортировку праха на родину.
"Окажем содействие в подготовке требующихся для этого документов", – заявил собеседник агентства.
Тело Круглова без признаков жизни было найдено в субботу, 30 августа. Спустя некоторое время близкие опознали его. Личность погибшего подтвердили благодаря отпечаткам пальцев.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Новости мира: россиянин погиб на фестивале в США