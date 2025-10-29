Суд в Париже постановил экстрадировать в США российского баскетболиста Касаткина

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Суд в Париже постановил экстрадировать в США российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель суда заявил, что решение об экстрадиции должно быть одобрено премьер-министром и министром юстиции Франции. У стороны защиты есть 10 суток на обжалование.

О задержании Касаткина стало известно 10 июля. Однако, по данным СМИ, он находится под арестом с 21 июня.

США подозревают его в соучастии в хакерских атаках с помощью программ-вымогателей. Баскетболисту грозит до 25 лет тюремного заключения, из которых 5 лет по делу о компьютерном мошенничестве и 20 – за электронное мошенничество.

Хакерская группировка, куда якобы входил спортсмен, совершила атаки на 900 организаций, в том числе на 2 федеральных учреждения в США. Касаткин отверг все обвинения.

В августе суд без объяснения причин отклонил ходатайство баскетболиста об освобождении из тюрьмы под судебный надзор до принятия решения по запросу об экстрадиции. Адвокат Касаткина Фредерик Бело указывал, что такое постановление инстанции вызывает удивление.

