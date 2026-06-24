Редкие азиатские львы загрызли двух человек в Индии

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Шесть редчайших азиатских львов загрызли двух человек за три дня в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету The Times of India.

17 июня местные жители обнаружили останки недалеко от деревни Гадхада. Выяснилось, что они принадлежат Нагджи Гуджарии из соседнего населенного пункта. За два дня до этого его родственники подали заявление об исчезновении. На месте ЧП специалисты нашли шерсть из гривы льва. Позже в окрестностях поймали самца и самку.

При этом 16 июня пропал сотрудник придорожной закусочной из деревни Ковая. Как отметили в департаменте лесного хозяйства, мужчину предупреждали об опасности, однако он все равно один вышел на улицу ночью. Рядом с местом его исчезновения позднее отловили четырех львов.

В настоящее время животные находятся под наблюдением. Департамент лесного хозяйства призвал местных жителей не выходить по ночам и избегать троп, по которым обычно ходят хищники.

Ранее медведь напал на гражданина России в горной местности к западу от столицы Японии Токио. По информации полиции, инцидент произошел на лесной дороге в населенном пункте Окутама.

Как рассказали журналисты, мужчина в возрасте около 30 лет позвонил в экстренные службы и заявил, что на него напал медведь. Россиянин получил травмы рук и лица.

