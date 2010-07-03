Следов насильственных действий у найденной на улице девочки не обнаружено – Кузнецова

Фото: телеканал Москва 24

Уполномоченный при президенте России Анна Кузнецова рассказала, что брошенная в центре Москвы шестимесячная девочка сейчас находится в больнице.

По словам омбудсмена, у ребенка нет следов насильственных действий. Девочку оставят под наблюдением врачей, пока не будут найдены ее родители или родственники, цитирует ее Агентство "Москва".

Малышку поместили в инфекционное отделение городской детской больницы № 9. Девочка была доставлена в больницу без каких-либо внешних повреждений, в чистом и ухоженном виде, уточняет врачи.

"Ребенок находится в боксе, с ним рядом няня. Аппетит удовлетворительный, сон не нарушен, в хорошем эмоциональном расположении. Ребенок находится под присмотром медицинского персонала, ее жизни ничего не угрожает", – рассказала врач-педиатр Екатерина Межуева.

Врачи рассказали о состоянии брошенного на улице грудного ребенка

По данным следствия, накануне вечером на улице Щепкина в Москве был обнаружен маленький ребенок. По предварительным данным, девочку оставил неизвестный мужчина.

В настоящее время Следственный комитет устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.

