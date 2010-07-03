Появились первые кадры из палаты с брошенным на улице младенцем

Девочку, которую обнаружили на улице Щепкина в Москве, поместили в инфекционное отделение городской детской больницы № 9. Телеканалу Москва 24 удалось получить кадры из палаты, где находится ребенок.

Как рассказали медики, младенец был доставлен в больницу без каких-либо внешних повреждений, в чистом и ухоженном виде

"Ребенок находится в боксе, с ним рядом няня. Аппетит удовлетворительный, сон не нарушен, в хорошем эмоциональном расположении. Ребенок находится под присмотром медицинского персонала, ее жизни ничего не угрожает", – рассказала врач-педиатр Екатерина Межуева. По ее словам, девочке на вид 4,5 месяца.

Ранее в департаменте здравоохранения столицы сообщили, что малышку навестили сотрудники соцзащиты, ребенок будет обеспечен всем необходимым.

По данным следствия, накануне вечером на улице Щепкина в Москве был обнаружен маленький ребенок. По предварительным данным, девочку оставил неизвестный мужчина. Очевидцы, в свою очередь, рассказали, что ребенка оставила женщина.

В настоящее время Следственный комитет устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.

Также ведомство опубликовало видео, на котором видно, как, предположительно, женщина оставляет грудного ребенка в центре Москвы.