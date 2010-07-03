Появились первые кадры из палаты с брошенным на улице младенцем

Девочку, которую обнаружили на улице Щепкина в Москве, поместили в инфекционное отделение городской детской больницы № 9. Телеканалу Москва 24 удалось получить кадры из палаты, где находится ребенок.
Как рассказали медики, младенец был доставлен в больницу без каких-либо внешних повреждений, в чистом и ухоженном виде
"Ребенок находится в боксе, с ним рядом няня. Аппетит удовлетворительный, сон не нарушен, в хорошем эмоциональном расположении. Ребенок находится под присмотром медицинского персонала, ее жизни ничего не угрожает", – рассказала врач-педиатр Екатерина Межуева. По ее словам, девочке на вид 4,5 месяца.
Ранее в департаменте здравоохранения столицы сообщили, что малышку навестили сотрудники соцзащиты, ребенок будет обеспечен всем необходимым.
По данным следствия, накануне вечером на улице Щепкина в Москве был обнаружен маленький ребенок. По предварительным данным, девочку оставил неизвестный мужчина. Очевидцы, в свою очередь, рассказали, что ребенка оставила женщина.
В настоящее время Следственный комитет устанавливает родителей и других родственников девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.
Также ведомство опубликовало видео, на котором видно, как, предположительно, женщина оставляет грудного ребенка в центре Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: