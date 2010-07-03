Мать найденного в Подмосковье младенца утверждает, что оставляла его знакомой

Фото: соцсети

Мать найденного в Подмосковье младенца заявила, что оставила ребенка у своей знакомой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

"Женщина сама пришла в правоохранительные органы и сообщила, что 24 ноября оставила свою дочь, которой нет еще и месяца, под присмотром знакомой женщины, проживающей в соседнем доме", – сообщила Врадий.

Показания матери сейчас проверяют следователи. Также сейчас устанавливается местонахождение женщины, которой, со слов матери, была передана девочка.

Следственный комитет по Московской области 25 ноября завел уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Как сообщили в ведомстве, девочке на вид 1–1,5 месяца. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Она находится в удовлетворительном состоянии.

Мишонова добавила, что врачи понаблюдают за ее состоянием еще пару дней. За это время должна определиться ее дальнейшая судьба.

