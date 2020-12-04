Знакомые рассказали о женщине, которая могла выкинуть ребенка с 13-го этажа

В Новой Москве женщина предположительно выкинула из окна грудного ребенка своей подруги. После падения с 13-го этажа двухмесячный младенец скончался. Подозреваемая уже задержана, Следственный комитет проводит проверку. Рассказываем, что известно о происшествии и как отзываются о подозреваемой ее знакомые и коллеги.
Гибель двухмесячного младенца
Трагедия произошла днем 4 ноября в жилом комплексе "Солнцево парк" в ТиНАО. Двухмесячного младенца сбросили с 13-го этажа. По предварительным данным, в квартире в тот момент находились мать ребенка и ее знакомая. "В ТиНАО из окна жилого дома выкинули ребенка, он погиб", – сообщили в Следственном комитете РФ.
"Это произошло возле кафе напротив нашего, – рассказал Москве 24 сотрудник заведения Денис. – Там патрульные машины, много сотрудников полиции, машина скорой помощи. Вся территория оцеплена красными ограничительными лентами, проход между двумя дворами закрыт – все оцеплено там. Людей просят обходить вокруг, так как идут следственные действия".
Денис сообщил, что какое-то время тело младенца находилось закрытым на асфальте. Криминалист замерял расстояние, на котором тело находится от дома, и уточнял другие детали. Сотрудники полиции допрашивали людей в кафе, возле которого произошла трагедия.
Девушка Ксения, живущая рядом с местом происшествия, в диалоге с Москвой 24 также подтвердила, что тело ребенка убрали не сразу.
После случившегося прокуратура Москвы организовала проверку, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка".
Знакомые – о подозреваемой
По предварительной версии, выбросить ребенка из окна могла знакомая матери ребенка, которая находилась в тот момент в квартире. По данным в СМИ, 30-летняя Дарья пришла в гости к подруге, между ними произошла сильная ссора, после чего Дарья предположительно выбросила ребенка из окна 13 этажа. По версии одного из источников, женщина зашла в ванную, где спал ребенок, взяла его на руки и выбросила в окно.
Зачем она это сделала, Дарья пояснить не смогла. Сообщается, что она якобы на седьмом месяце беременности и страдает полиморфным психопатическим расстройством, вызывающим галлюцинации. Отец ребенка, которого не было дома в момент преступления, предположил, что женщина могла находиться в состоянии наркотического опьянения.
Один из очевидцев рассказал СМИ, что после случившегося на улицу выбежала мать погибшего малыша и склонилась над его телом. Сейчас она находится в шоке, ей вызвали скорую. Сообщается, что мать младенца уже дала показания против своей подруги. Подозреваемую Дарью увезли на допрос.
При этом знакомые подозреваемой рассказали Москве 24, что ничего не знали о ее психическом заболевании, о котором пишут в СМИ.
Бывшая коллега, с которой Дарья работала в магазине, отметила, что никогда не замечала в женщине агрессию и не может поверить, что она такое совершила. "Она была нормальная, трудоголик, я бы сказала", – сообщила коллега.
Сейчас прокуратура проводит проверку, после которой будет дана оценка действиям родителей ребенка. Подозреваемая Дарья находится на допросе в правоохранительных органах.
В Москве задержали женщину, которая могла выбросить ребенка из окна 13-го этажа
Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко