Знакомые рассказали о женщине, которая могла выкинуть ребенка с 13-го этажа

В Новой Москве женщина предположительно выкинула из окна грудного ребенка своей подруги. После падения с 13-го этажа двухмесячный младенец скончался. Подозреваемая уже задержана, Следственный комитет проводит проверку. Рассказываем, что известно о происшествии и как отзываются о подозреваемой ее знакомые и коллеги.

Гибель двухмесячного младенца

Фото: Москва 24

Трагедия произошла днем 4 ноября в жилом комплексе "Солнцево парк" в ТиНАО. Двухмесячного младенца сбросили с 13-го этажа. По предварительным данным, в квартире в тот момент находились мать ребенка и ее знакомая. "В ТиНАО из окна жилого дома выкинули ребенка, он погиб", – сообщили в Следственном комитете РФ.

"Это произошло возле кафе напротив нашего, – рассказал Москве 24 сотрудник заведения Денис. – Там патрульные машины, много сотрудников полиции, машина скорой помощи. Вся территория оцеплена красными ограничительными лентами, проход между двумя дворами закрыт – все оцеплено там. Людей просят обходить вокруг, так как идут следственные действия".

Денис сообщил, что какое-то время тело младенца находилось закрытым на асфальте. Криминалист замерял расстояние, на котором тело находится от дома, и уточнял другие детали. Сотрудники полиции допрашивали людей в кафе, возле которого произошла трагедия.

Девушка Ксения, живущая рядом с местом происшествия, в диалоге с Москвой 24 также подтвердила, что тело ребенка убрали не сразу.





Ксения Полиция опрашивала всех, кто входил и выходил из подъезда.

После случившегося прокуратура Москвы организовала проверку, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка".

Знакомые – о подозреваемой

Фото: Москва 24

По предварительной версии, выбросить ребенка из окна могла знакомая матери ребенка, которая находилась в тот момент в квартире. По данным в СМИ, 30-летняя Дарья пришла в гости к подруге, между ними произошла сильная ссора, после чего Дарья предположительно выбросила ребенка из окна 13 этажа. По версии одного из источников, женщина зашла в ванную, где спал ребенок, взяла его на руки и выбросила в окно.

Зачем она это сделала, Дарья пояснить не смогла. Сообщается, что она якобы на седьмом месяце беременности и страдает полиморфным психопатическим расстройством, вызывающим галлюцинации. Отец ребенка, которого не было дома в момент преступления, предположил, что женщина могла находиться в состоянии наркотического опьянения.

Один из очевидцев рассказал СМИ, что после случившегося на улицу выбежала мать погибшего малыша и склонилась над его телом. Сейчас она находится в шоке, ей вызвали скорую. Сообщается, что мать младенца уже дала показания против своей подруги. Подозреваемую Дарью увезли на допрос.

При этом знакомые подозреваемой рассказали Москве 24, что ничего не знали о ее психическом заболевании, о котором пишут в СМИ.





бывшая одноклассница подозреваемой Мы в одном классе учились. Могу сказать, что в школе она была обычной девочкой, каких-либо странностей не замечала.

Бывшая коллега, с которой Дарья работала в магазине, отметила, что никогда не замечала в женщине агрессию и не может поверить, что она такое совершила. "Она была нормальная, трудоголик, я бы сказала", – сообщила коллега.





бывшая коллега подозреваемой Я в шоке, не подумала бы никогда, что она может такое сделать... Это кошмар. Я с ней общалась на работе, она была спокойная, доброжелательная, улыбчивая. Агрессии не видела от нее, обычный человек.

Сейчас прокуратура проводит проверку, после которой будет дана оценка действиям родителей ребенка. Подозреваемая Дарья находится на допросе в правоохранительных органах.

В Москве задержали женщину, которая могла выбросить ребенка из окна 13-го этажа



Наталья Лоскутникова, Анастасия Павелко