Прокуратура проводит проверку после того, как в ТиНАО выкинули из окна младенца

Видео: Москва 24

Прокуроры проводят проверку после обнаружения трупа двухмесячного ребенка под окнами жилого дома в ТиНАО. Об этом Москве 24 рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура города Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с обнаружением трупа малолетнего ребенка под окнами многоквартирного дома", – заявили в ведомстве.

Пресс-служба уточнила, что по результатам проверки будет дана оценка действиям родителей ребенка, могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

4 декабря под окнами жилого дома на улице Летчика Ульянина в ТиНАО обнаружили тело двухмесячного ребенка. На теле у него нашли травмы, характерные для падения с высоты. По некоторым данным, младенца выбросили с 13-го этажа.

