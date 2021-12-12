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Происшествия

18:29

СК начал проверку после травмирования пятилетней девочки при катании на тюбинге в Королеве

происшествия

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следователи организовали доследственную проверку по факту травмирования пятилетней девочки при катании с горки на тюбинге в Королеве. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По предварительной информации, 11 декабря девочка каталась на горке с родителями. При очередном съезде тюбинг с девочкой наехал на бугор, после чего тот изменил направление и поехал в сторону железнодорожных путей. В результате пострадавшая ударилась о колесо поезда и была госпитализированы с травмой головы.

"Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

В пресс-службе призвали родителей ответственнее относиться к безопасности на горках. Взрослым советовали не оставлять маленьких детей без присмотра и не кататься в необорудованных для этого местах.

Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить использование тюбингов детьми до 12 лет. По его словам, маленькие дети не могут быстро осознать угрозу и среагировать, а также не имеют достаточно сил для каких-либо манипуляций с тюбингом во время катания.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею. По ее словам, поле деятельности в этой сфере необходимо расширять, поскольку тюбинг является не единственным опасным развлечением.

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