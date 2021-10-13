В Госдуме оценили идею возрастного ограничения на использование тюбингов в РФ

10:30
Фото: Московские сезоны
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею введения ограничения на использование тюбингов детьми до 12 лет. Об этом сообщает RT.
По ее словам, поле деятельности в этой сфере необходимо расширять, поскольку тюбинг является не единственным опасным развлечением.
"Например, тот же джипинг. Это фактически изменение конструкции автомобиля. При этом автомобиль не отвечает требованиям безопасности. Если автомобиль перевернется, это может привести к самым катастрофическим последствиям. Мне кажется, пора навести в этой отрасли порядок. Первую попытку мы уже делали, однако она не получила одобрения", – пояснила Бессараб.
Она уточнила, что для решения таких проблем следует сформировать перечень экстремальных туристических развлечений для их дополнительного регулирования.
"...не только для взрослых, но и прежде всего для детей. Наверное, если родителям не объяснять этого, то они могут подвергнуть жизнь своего ребенка опасности", – заключила политик.
Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить использование тюбингов детьми до 12 лет.
По его словам, маленькие дети не могут быстро осознать угрозу и среагировать, а также не имеют достаточно сил для каких-либо манипуляций с тюбингом во время катания.
С начала года в России во время катания на тюбингах погибли уже несколько детей
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