В РФ предложили ввести возрастные ограничения на использование тюбингов

08:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил ограничить использование тюбингов детьми до 12 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна.
В письме Курдесов отметил, что за прошлую зиму в СМИ появлялось много сообщений о том, что были случаи гибели или получении травм детьми при катании со снежных горок на тюбингах.
По его словам, маленькие дети не могут быстро осознать угрозу и среагировать, а также не имеют достаточно сил для каких-либо манипуляций с тюбингом во время катания.
"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России использование тюбингов лицами в возрасте до 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафные санкции в отношении законных представителей ребенка либо иных взрослых лиц, предоставивших ребенку в возрасте до 12 лет возможность использовать тюбинг", – говорится в обращении.
В январе текущего в Москве произошел смертельный случай после катания на тюбинге. Малолетний ребенок спускался по склону, расположенному в северо-западном округе столицы, и ударился головой о землю. Впоследствии он скончался от полученной травмы.
С начала года в России во время катания на тюбингах погибли уже несколько детей
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