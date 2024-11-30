Асад заявил о способности Сирии уничтожить террористов при помощи друзей и союзников

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Сирия способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников, заявил президент государства Башар Асад в беседе с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от террористов и их сторонников", – цитирует его ТАСС.

При этом глава ОАЭ поддержал республику в стремлении защищать свой суверенитет.

В это же время боевики на северо-западе Сирии, в ходе наступления на правительственные войска, заняли часть районов Алеппо. Это случилось впервые с 2016 года. 30 ноября сирийская армия при поддержке ВКС РФ нанесла удары по позициям боевиков. Всего было уничтожено не менее 300 террористов.

