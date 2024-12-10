В Госдепе заявили, что США хотят не допустить повторного появления ИГИЛ в Сирии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен не допустить повторного появления ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы очень заинтересованы в предотвращении повторного появления ИГИЛ, учитывая смерть и разрушения, которые оно сеяло так долго", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что у США есть четкие и долговременные интересы в регионе. Он отметил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы оружие, оставшееся в Сирии, не попало не в те руки. По его словам, США будут делать все возможное, чтобы избежать фрагментации Сирии и массовой миграции из страны.

По его словам, в настоящий момент высокопоставленные чиновники госдепа США находятся в регионе и работают над урегулированием кризиса.

Боевики сирийской оппозиции захватили столичный Дамаск 8 декабря. Бывший президент Сирии Башар Асад решил уйти со своей должности и покинул страну, приказав отдать власть мирным путем.

Военные США 9 декабря нанесли несколько десятков авиаударов по более чем 75 целям на территории Сирии, в том числе по объектам ИГ. По заявлению военных, удары были нанесены с целью не допустить активизации группировки в центральной Сирии на фоне последних событий в стране.

При этом, по данным СМИ, вооруженная сирийская оппозиция заверяла США, что не собирается разрешать членам ИГ присоединяться к их действиям против бывших властей Сирии.