США нанесли десятки авиаударов по целям ИГ в Сирии

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Военные США нанесли несколько десятков авиаударов по более чем 75 целям на территории Сирии, в том числе по объектам ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщается на странице Центрального командования ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Уточняется, что под удары стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10 попали лагеря и боевики ИГ.

По заявлению военных, удары были нанесены с целью не допустить активизации группировки в центральной Сирии на фоне последних событий в стране. Пока нет указаний на то, что во время операции США могли пострадать гражданские, ущерб от ударов уточняется.

Согласно данным СМИ, вооруженная сирийская оппозиция заверяла США, что не собирается разрешать членам ИГ присоединяться к их действиям против бывших властей Сирии.

Боевики взяли контроль над Дамаском утром 8 декабря. После произошедшего премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов передать власть мирным путем.

Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. Российские издания писали, что Асад прибыл с семьей в Москву.

Оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Москвой. Кроме того, они гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.