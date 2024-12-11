11 декабря, 14:27Политика
Рябков заявил о риске возрождения в Сирии подобных ИГ движений
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Существует реальная угроза того, что в Сирии вновь поднимут голову движения, подобные "Исламскому государству" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Также, по его словам, могут проснуться все те структуры, которые предшествовали возникновению подобного рода объединений.
"Это тревожный момент. Не хотелось бы, чтобы страна превратилась в источник нестабильности, источник террористических угроз", – цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее СМИ писали, что вооруженная сирийская оппозиция заверяла США, что не собирается разрешать членам ИГ присоединяться к их действиям против бывших властей Сирии.
Боевики взяли контроль над Дамаском утром 8 декабря. Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта.
Оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
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