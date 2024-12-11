Рябков заявил о риске возрождения в Сирии подобных ИГ движений

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Существует реальная угроза того, что в Сирии вновь поднимут голову движения, подобные "Исламскому государству" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Также, по его словам, могут проснуться все те структуры, которые предшествовали возникновению подобного рода объединений.

"Это тревожный момент. Не хотелось бы, чтобы страна превратилась в источник нестабильности, источник террористических угроз", – цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее СМИ писали, что вооруженная сирийская оппозиция заверяла США, что не собирается разрешать членам ИГ присоединяться к их действиям против бывших властей Сирии.

Боевики взяли контроль над Дамаском утром 8 декабря. Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта.

Оппозиция Сирии выразила надежду на хорошие отношения с Россией. Кроме того, она гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.