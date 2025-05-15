Al Marsad: лояльная правительству Ливии группировка открыла огонь по протестующим

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На фоне ежедневных вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи 15 мая начались протесты с требованием отставки премьер-министра страны Абдельхамида Дбейбы. Силы правительства национального единства (ПНЕ) Ливии открыли стрельбу по собравшимся у штаб-квартиры премьера протестующим, сообщает Al Marsad.

Как отмечает агентство, тысячи граждан собрались в центре города, требуя отставки всего правительства. Также протестами охвачены несколько крупных районов города. Демонстранты возлагают ответственность за кровопролитие в столице на Дбейбу.

Протестующие, которые находились у здания президентского совета, были обстреляны из стрелкового оружия бойцами ПНЕ, передает СМИ. Информация о погибших или пострадавших не уточняется.

Вооруженные столкновения в столице Ливии возобновились вечером 13 мая. На въездах в город выставлены военные блокпосты. Также военные установили контроль над дорогой Шатт, которая ведет к аэропорту Митига.

Бои между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности вспыхнули вечером 12 мая. Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.