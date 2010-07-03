Зарегистрирована первая российская вакцина сразу от пяти заболеваний

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Первая российская вакцина для профилактики сразу пяти заболеваний прошла регистрацию. В ходе исследований доказали ее эффективность и безопасность, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной иммунобиологической компании.

"Первая отечественная пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу "пять уколов в одном" получила регистрацию Минздрава России по результатам клинических испытаний", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее для вакцинации от пяти заболеваний приходилось делать несколько отдельных уколов. Теперь достаточно одного укола.

Ранее сообщалось, что российские и австрийские фармацевты создают первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу. Препарат находится на стадии доклинических испытаний.

Вакцину разработали на основе искусственного аналога белка березы Betv 1. Препарат способен вызывать образование защитных антител и эффективно блокировать развитие аллергической реакции.

Ранее замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила о подготовке законопроектов о запрете на призывы к отказу от вакцинации и ответственности за публикацию таких обращений.

По ее словам, через СМИ, интернет, религиозные секты и другие источники распространяется много информации о вакцинах и вакцинации, которая зачастую необъективна и подрывает доверие граждан к вакцинации. Она выразила мнение, что мероприятия по иммунопрофилактике недостаточно эффективны.