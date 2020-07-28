Онлайн-торговля в Москве выросла в 3,5 раза с начала года – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичная онлайн-торговля выросла в 3,5 раза по сравнению с показателями на момент начала 2020 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что данная тенденция в настоящий момент укрепляется. При этом, по словам Ефимова, посещаемость торговых центров еще не достигла показателей до пандемии коронавируса.
Он сообщил, что за время угрозы распространения COVID-19 посещаемость снизилась на 25–30%. При этом Ефимов констатировал рост оборота непродовольственной торговли по сравнению с прошлогодними показателями. Он отметил, что такая тенденция объясняется переходом на дистанционное приобретение товаров.
Ранее стало известно, что по итогам пяти месяцев 2020 года наблюдается снижение объемов экспортных поставок. За это время столичные компании реализовали за рубежом товары в области электроники и электротехники на сумму 524 миллиона рублей, что на 33% ниже прошлогодних показателей.
О развитии торговли в Москве после апогея пандемии коронавируса рассказал глава города Сергей Собянин. Он отметил, что в настоящее время она постепенно восстанавливается. В частности, объемы торговли на прошлой неделе превысили аналогичные показатели 2019 года.
С 12 мая более 5 тысячи штрафов было выписано столичным предприятиям торговли. Они связаны с нарушениями масочно-перчаточного режима. Ношение средств индивидуальной защиты обязательно как для сотрудников, так и для покупателей с 12 мая.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: