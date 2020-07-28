Онлайн-торговля в Москве выросла в 3,5 раза с начала года – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичная онлайн-торговля выросла в 3,5 раза по сравнению с показателями на момент начала 2020 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что данная тенденция в настоящий момент укрепляется. При этом, по словам Ефимова, посещаемость торговых центров еще не достигла показателей до пандемии коронавируса.

Он сообщил, что за время угрозы распространения COVID-19 посещаемость снизилась на 25–30%. При этом Ефимов констатировал рост оборота непродовольственной торговли по сравнению с прошлогодними показателями. Он отметил, что такая тенденция объясняется переходом на дистанционное приобретение товаров.

Ранее стало известно, что по итогам пяти месяцев 2020 года наблюдается снижение объемов экспортных поставок. За это время столичные компании реализовали за рубежом товары в области электроники и электротехники на сумму 524 миллиона рублей, что на 33% ниже прошлогодних показателей.

О развитии торговли в Москве после апогея пандемии коронавируса рассказал глава города Сергей Собянин. Он отметил, что в настоящее время она постепенно восстанавливается. В частности, объемы торговли на прошлой неделе превысили аналогичные показатели 2019 года.

С 12 мая более 5 тысячи штрафов было выписано столичным предприятиям торговли. Они связаны с нарушениями масочно-перчаточного режима. Ношение средств индивидуальной защиты обязательно как для сотрудников, так и для покупателей с 12 мая.