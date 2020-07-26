09:54
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичной торговли после снятия ограничений.
Он отметил, что она постепенно восстанавливается после режима самоизоляции. В частности, по словам главы города, объемы торговли на прошлой неделе превысили аналогичные показатели 2019 года.
"Торговля пережила непростые времена и сегодня она постепенно восстанавливается, неделя к неделе прошлого года, то эта, прошедшая неделя она уже превысила объемы 2019 года", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что работники торговой сферы проявили себя должным образом в период пандемии. Собянин напомнил, что они регулярно сталкивались с тем, что люди массово скупали продукцию в магазинах.
"Огромное количество москвичей, более миллиона, работает в системе торговли. Это самый большой отряд вообще работников в Москве. Должен сказать, что они проявили себя самым лучшим образом во время пандемии, был период, когда был спрос, когда сметали с лавок продукты", – отметил Собянин.
Он подчеркнул, что в Москве не сложилось панических настроений, как это было в других странах.
"И перед нами была картинка, как это происходило в зарубежных странах, в мировых городах, когда просто была паника, пустые полки, ажиотаж и в Москве такого, можно сказать, не было", – заявил Собянин.
Ранее стало известно, что с 3 августа в Москве начнут работать бахчевые развалы. Сообщалось, что в прошлом году в столице работало около 230 точек реализации арбузов и дынь.
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