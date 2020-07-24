Собянин: до конца года в Москве откроют не менее 10 новых круглогодичных ярмарок

14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 10 круглогодичных ярмарок нового формата начнут работать до конца этого года в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения одной из таких ярмарок на улице Старокачаловской, где он также поздравил продавцов с Днем работника торговли.
"Таких ярмарок уже открыто 26, еще 10 будет открыто до конца этого года. Мы продолжаем открывать вот такие комфортные места и для работников торговли, и для фермеров, и для жителей", – сообщил Собянин.
Мэр столицы поблагодарил работников торговли за их труд в сложный период пандемии. "Хотел поблагодарить работников торговли. Во время пандемии работали все продовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости", – отметил Собянин.
По его словам, продавцы, рискуя здоровьем, жизнью, продолжали трудиться, чтобы обеспечить горожан всеми необходимыми товарами.
"Ну а сегодня многие ограничения уже сняты, и торговля набирает обороты: по сути дела, восполняет те убытки, которые понесла в предыдущий период – в период ограничений", – сказал мэр. Он также вручил выдающимся работникам этой отрасли благодарственные письма.
"Хотел поздравить с наступающим Днем работника торговли. Количество москвичей, которые работают в торговле, самое большое среди всех секторов экономики", – добавил мэр Москвы.
Также Собянин пояснил, что в столице трудится больше миллиона человек, предприятия открываются, приходят в разные районы города. "По своей распространенности сети, по доступности торговли Москва – уже одна из лучших европейских столиц", – отметил градоначальник.
Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, в общей сложности в период пандемии коронавируса трудилось около 300 тысяч работников торговли.
Ранее сообщалось, что около 40 тысяч человек вернулось к работе после отмены ограничений в Москве 13 июля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: