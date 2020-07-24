Собянин: до конца года в Москве откроют не менее 10 новых круглогодичных ярмарок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 10 круглогодичных ярмарок нового формата начнут работать до конца этого года в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения одной из таких ярмарок на улице Старокачаловской, где он также поздравил продавцов с Днем работника торговли.

"Таких ярмарок уже открыто 26, еще 10 будет открыто до конца этого года. Мы продолжаем открывать вот такие комфортные места и для работников торговли, и для фермеров, и для жителей", – сообщил Собянин.

Мэр столицы поблагодарил работников торговли за их труд в сложный период пандемии. "Хотел поблагодарить работников торговли. Во время пандемии работали все продовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости", – отметил Собянин.

По его словам, продавцы, рискуя здоровьем, жизнью, продолжали трудиться, чтобы обеспечить горожан всеми необходимыми товарами.

"Ну а сегодня многие ограничения уже сняты, и торговля набирает обороты: по сути дела, восполняет те убытки, которые понесла в предыдущий период – в период ограничений", – сказал мэр. Он также вручил выдающимся работникам этой отрасли благодарственные письма.

"Хотел поздравить с наступающим Днем работника торговли. Количество москвичей, которые работают в торговле, самое большое среди всех секторов экономики", – добавил мэр Москвы.

Также Собянин пояснил, что в столице трудится больше миллиона человек, предприятия открываются, приходят в разные районы города. "По своей распространенности сети, по доступности торговли Москва – уже одна из лучших европейских столиц", – отметил градоначальник.

Согласно данным пресс-службы мэра и правительства столицы, в общей сложности в период пандемии коронавируса трудилось около 300 тысяч работников торговли.

Ранее сообщалось, что около 40 тысяч человек вернулось к работе после отмены ограничений в Москве 13 июля.