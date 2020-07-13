Около 40 тыс человек вернулось к работе после отмены ограничений в Москве 13 июля

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 40 тысяч человек возобновили работу после очередного этапа отмены ограничений в столице в понедельник, 13 июля.
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, все организации столицы сейчас имеют право работать, ограничения остаются только в отношении массовых мероприятий.
"За время поэтапного снятия ограничений к работе постепенно вернулось более 7,3 миллиона человек, занятых в экономике Москвы. Сегодня на работу вышли еще 40 тысяч москвичей, работающих в туризме и культурно-развлекательном секторе", – заявил представитель мэрии.
Также Ефимов отметил, что работать начали сотрудники кинотеатров, театров и концертных залов. Посетителей здесь разрешат принимать только после 1 августа, но подготовить помещения можно уже сейчас.
Новый этап снятия ограничений с 13 июля объявил Сергей Собянин. Мэр Москвы объяснил, что будут сняты все ограничения на работу бизнеса, смогут функционировать образовательные учреждения, детские лагеря и досуговые центры.
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