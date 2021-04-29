Ректор РХТУ Мажуга: только наука спасет мир от грядущих вызовов

Фото: Данил Головкин

Наука после периода пандемии коронавируса обрела ключевой статус. Именно от ее дальнейшего развития будет зависеть положение РФ в международной политике. Об этом сообщил ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

По его словам, во время пандемии COVID-19 страна смогла ответить на главный вызов: первой создать эффективную вакцину.

"Мы должны понимать, что это стало возможным благодаря многолетним фундаментальным исследованиям. Это серьезный успех, но впереди мир ждут другие, не менее опасные вызовы. Поэтому следует наращивать наработки, проводить фундаментальные исследования, которые спустя годы приведут к успеху", – уточнил Мажуга.

Чтобы данный процесс не останавливался, нужны и денежные средства, и создание условий для работы специалистов. По мнению эксперта, для сохранения первенства РФ в научных разработках необходимы новые инвестиции и улучшение условий труда для ученых.

"Сегодня государство берет на себя 60–70% расходов на исследовательские работы, доля бизнеса в финансировании российской науки обычно составляет 30–40%", – отметил ректор РХТУ.

Он также добавил, что считает важным выровнять соотношение государственных и частных инвестиций в науку, ведь бизнес активно использует научные достижения.

Ранее Александр Мажуга заявил, что иностранные студенты, которые проходят обучение в России, способствуют формированию ее положительного образа за рубежом.