"Мой район. Новости": специалисты восстановят старинный декор усадьбы Покровское-Стрешнево

Уникальный декор двухвековой давности возрождают в усадьбе Покровское-Стрешнево. Реставраторы воссоздают детали интерьеров в главном доме по книгам и архивным фотоснимкам. В настоящее время специалисты возвращают исторический облик каминам в белом зале.

К реставрации усадьбы приступили три года назад. На тот момент она находилась в практически разрушенном состоянии.

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