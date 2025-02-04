04 февраля, 10:45Город
"Мой район. Новости": специалисты восстановят старинный декор усадьбы Покровское-Стрешнево
Уникальный декор двухвековой давности возрождают в усадьбе Покровское-Стрешнево. Реставраторы воссоздают детали интерьеров в главном доме по книгам и архивным фотоснимкам. В настоящее время специалисты возвращают исторический облик каминам в белом зале.
К реставрации усадьбы приступили три года назад. На тот момент она находилась в практически разрушенном состоянии.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".