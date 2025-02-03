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03 февраля, 13:45

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Здание цирка на проспекте Вернадского в Москве возведут по уникальному проекту

Здание цирка на проспекте Вернадского в Москве возведут по уникальному проекту

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Большой Московский цирк на проспекте Вернадского ждет уникальная реконструкция. Здание станет более просторным – его площадь превысит 80 тысяч квадратных метров. Новый комплекс будет включать в себя огромный шатер и вспомогательный корпус, которые соединят между собой переходом.

Реконструкция направлена на улучшение условий как для зрителей, так и для работников цирка. В проекте учитываются не только зрелищные функции, но и технологические аспекты, такие как работа с животными и персоналом. Кроме того, цирк станет важным общественным пространством, где можно будет провести целый день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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