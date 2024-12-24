Деформационные швы заменили на 29 инженерных сооружениях Москвы в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве в текущем году заменили деформационные швы на 29 инженерных сооружениях. Об этом пресс-служба столичного комплекса горхозяйства сообщила в телеграм-канале.

Содержанию таких объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его информации, в общей сложности рабочие заменили свыше четырех тысяч погонных метров.

Работы, в частности, провели на мостах Большом Устьинском и Новобратцевском, эстакаде "Волгоградский. Въезд ТТК" и путепроводе Мякинино – Строгино.

Как пояснили в пресс-службе, замена швов нужна, поскольку из-за интенсивного движения и меняющихся погодных условий металлические конструкции разрушаются, из-за чего на дороге появляется небольшой порог, при проезде которого водитель чувствует удар.

В ходе работ специалисты разбирают конструкции старых деформационных швов, затем устанавливают новые, проводят армирование и бетонирование переходных зон. На время ремонта мосты не закрываются для движения, вводятся лишь временные перекрытия по одной полосе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве отремонтируют более 150 инженерных сооружений. Работы пройдут на 24 эстакадах, 57 мостах и путепроводах, а также в четырех тоннелях.

Кроме того, рабочие приведут в порядок конструкции 26 подземных и 13 надземных переходов.