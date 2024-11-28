"Плоский дом" на Таганской улице получит архитектурно-художественную подсветку

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Историческое здание в центре Москвы до конца года получит архитектурно-художественную подсветку, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Речь идет о "плоском доме", расположенном на Таганской улице, доме 1/2, строении 2. Здание построили в 1914 году в стиле неоклассицизма. Если посмотреть на него сбоку, кажется, что его ширина всего 1,5–2 метра.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, власти разработали специальный проект организации дома. Работы стартуют в ближайшее время и завершатся до конца этого года. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют в общей сложности более 120 современных светодиодных осветительных приборов.

Светильники установят по верхнему периметру здания, чтобы выделить его архитектурные особенности – выступающие части неоклассической архитектуры и колонны верхнего яруса. В соответствии с принятой концепцией все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета.

За последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в 2 раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в 4 раза. Столицу освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

Ранее в Москве завершилась реставрация фасадов исторической части Центрального универсального магазина (ЦУМ). Специалисты очистили стены от устаревших слоев штукатурки, привели в порядок декорации и балконы с металлическим ограждением.

Здание ЦУМа относится к объектам культурного наследия регионального значения. Его называют одной из визитных карточек центра Москвы.

Сейчас специалисты также занимаются восстановлением фонарей Концертного зала имени П. И. Чайковского, которые являются редким элементом и необходимы для освещения помещения естественным светом.

Кроме того, реставрационные работы ведутся с фасадом особняка О. П. Коробковой на Пятницкой улице. Там обновляют цоколь и лепной декор, а также несущие опоры здания – женские фигуры.

