Госдеп ожидает проведение встречи Путина и Байдена в предстоящие недели

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США рассчитывают, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина состоится в предстоящие недели. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.

"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели", – приводит слова Блинкена РИА Новости.

Источники агентства в качестве предполагаемого места встречи называют Женеву. В МИД Швейцарии эту информацию комментировать отказались.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что окончательной договоренности о месте проведения встречи по-прежнему нет. Он добавил, что, как только она появится, будет сделано официальное заявление.