СМИ назвали Швейцарию предполагаемым местом встречи Путина и Байдена

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В СМИ распространилась информация о том, что Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут встречу в Швейцарии. Об этом сообщает "Коммерсант".

Точное место встречи лидеров станет известно после переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отмечается, что переговоры между представителями государств могут поспособствовать развитию двусторонних отношений.

Ранее стало известно о формате будущей встречи Путина и Байдена. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет никаких договоренностей относительно данной встречи.

Сейчас эту тему обсуждают и анализируют. Встреча будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов.