Генсек ООН выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы генсека организации.

Ранее генсек ООН прибыл в Москву с рабочим визитом. В четверг, 13 мая, Гутерриш провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции. В ходе разговора генсек выразил благодарность российскому лидеру за постоянную поддержку ООН со стороны России.

"Генеральный секретарь выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества ООН с Российской Федерацией по трем направлениям работы организации - обеспечение мира и безопасности, устойчивого развития, что подразумевает борьбу с климатическими изменениями и (поддержание. – Прим. ред.) биологического разнообразия, а также соблюдение прав человека", – рассказали в пресс-службе.

В ходе беседы Гутерриш также поблагодарил Путина за приглашение в Москву. Кроме того, генсек ООН поздравил правительство и народ РФ с прошедшим недавно Днем Победы.

Гутерриш и Путин обговорили темы мультилатерализма, солидарности и сотрудничества в условиях пандемии коронавируса и климатических изменений. Как отметили в пресс-службе генсека, в беседе также поднимались вопросы разрешения конфликтов с помощью политического диалога, взаимоуважения и взаимопонимания.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН. В ходе разговора глава российского дипведомства назвал недопустимым попытки западных стран вырабатывать свои правила за спиной мирового сообщества.