Песков считает позитивным сигналом отказ США от санкций против "Северного потока – 2"

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"Северный поток – 2" находится на завершающем этапе. Изменение позиции США по санкциям против него не создает лишних препятствий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время он назвал положительным сигналом отказ Вашингтона от введения санкций в отношении проекта, передает РИА Новости.

"Вне зависимости от этого решения, еще раз повторяю, работа велась и не раз констатировалось намерение завершить как можно скорее этот проект. Это не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать", – сказал Песков.

Накануне Госдеп объявил об отказе от санкций в отношении "Северного потока – 2", но подчеркнул, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта.

В Госдепе заявили, что США не позволят достроить "Северный поток – 2". В стране выступают против этого "российского проекта злонамеренного влияния", сообщали в американском ведомстве.

Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.