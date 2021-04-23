Новак рассказал, когда достроят "Северный поток – 2"

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Газопровод "Северный поток – 2" достроят в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, информация предоставлена оператором Nord Stream 2 AG. Кроме того, на вопрос журналистов, возможно ли окончание строительства уже летом этого года, чиновник отметил, что более точные данные есть только у самой компании.

Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров, передает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских отреагировал на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который в обращении к Германии предложил проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта "Северный поток – 2".