В Госдуме оценили заявление польского премьера о "Северном потоке – 2"

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Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских отреагировал на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который в обращении к Германии предложил проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта "Северный поток – 2".

"Поэтому ничего другого здесь нет. Зачем должны другие страны прислушиваться к заявлению польской стороны, если для них будет выгоднее и дешевле газ, который пойдет по дну Балтийского моря?" – цитирует RT депутата.

Ананских подчеркнул, что такого рода заявления не могут влиять на строительство газопровода.

"В наших действиях нет никакой политики, а есть экономика", – добавил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" ожидается не позднее лета.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

