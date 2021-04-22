Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:34

В Госдуме оценили заявление польского премьера о "Северном потоке – 2"

политика

Фото: depositphotos/maristos

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских отреагировал на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который в обращении к Германии предложил проявить европейскую солидарность и отказаться от реализации проекта "Северный поток – 2".

"Поэтому ничего другого здесь нет. Зачем должны другие страны прислушиваться к заявлению польской стороны, если для них будет выгоднее и дешевле газ, который пойдет по дну Балтийского моря?" – цитирует RT депутата.

Ананских подчеркнул, что такого рода заявления не могут влиять на строительство газопровода.

"В наших действиях нет никакой политики, а есть экономика", – добавил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" ожидается не позднее лета.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать