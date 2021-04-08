Песков прокомментировал сообщение о спецпредставителе США по "Северному потоку – 2"

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Планы властей США назначить специального представителя по переговорам о проекте "Северный поток – 2" красноречиво свидетельствует о вмешательстве Вашингтона во внутренние дела других государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Конечно, подобные спецпредставители (их назначение. – Прим. ред.) по проекту, который не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, наверное, очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Белый дом может назначить специального представителя по переговорам о проекте "Северный поток – 2" с целью его закрытия. Сообщалось, что должность предложили Амосу Хокстейну, ранее занимавшему пост спецпредставителя и координатора по делам международной энергетики в администрации Барака Обамы.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, задачей спецпредставителя США по "Северному потоку – 2", по всей вероятности, станет предъявление угроз всем участникам проекта. Лавров также добавил, что решение о создании такой должности укладывается в рамки нынешней дипломатии Соединенных Штатов.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.