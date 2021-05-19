В Госдепе заявили, что США не позволят достроить "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa/picture-alliance
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Соединенные Штаты делают все для того, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток – 2".
"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток – 2" не будет завершен", – приводит ТАСС слова Портер.
Она отметила, что в стране выступают против этого российского проекта злонамеренного влияния.
"Наша цель – гарантировать европейскую энергетическую безопасность, а также противостоять любому враждебному поведению России", – добавил сотрудник Госдепартамента.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что США не намерены вводить санкции по отношению к оператору "Северного потока – 2". Однако санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков все еще имеют место быть.
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