В Госдепе заявили, что США не позволят достроить "Северный поток – 2"

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Соединенные Штаты делают все для того, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток – 2".

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток – 2" не будет завершен", – приводит ТАСС слова Портер.

Она отметила, что в стране выступают против этого российского проекта злонамеренного влияния.

"Наша цель – гарантировать европейскую энергетическую безопасность, а также противостоять любому враждебному поведению России", – добавил сотрудник Госдепартамента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США не намерены вводить санкции по отношению к оператору "Северного потока – 2". Однако санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков все еще имеют место быть.