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Депутат бундестага Вальдемар Гердт пояснил, кому выгодны антироссийские санкции. Об этом сообщает телеканал "360".

"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока – 2" невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", – сказал Гердт.

При этом он не уточнил, кого именно подразумевает под третьей стороной.

Депутат уточнил, что у европейского парламента нет полномочий останавливать строительство трубопровода или отключать РФ от SWIFT. К тому же политик напомнил, что при отказе от "Северного потока – 2" Германии необходимо будет выплатить 12 миллиардов евро в качестве штрафа, что может серьезно сказаться на экономическом положении страны.

В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.