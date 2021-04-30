В ФРГ объяснили, кому выгодны санкции против России

Фото: ТАСС/DPA/Jens Büttner
Депутат бундестага Вальдемар Гердт пояснил, кому выгодны антироссийские санкции. Об этом сообщает телеканал "360".
"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока – 2" невыгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", – сказал Гердт.
При этом он не уточнил, кого именно подразумевает под третьей стороной.
Депутат уточнил, что у европейского парламента нет полномочий останавливать строительство трубопровода или отключать РФ от SWIFT. К тому же политик напомнил, что при отказе от "Северного потока – 2" Германии необходимо будет выплатить 12 миллиардов евро в качестве штрафа, что может серьезно сказаться на экономическом положении страны.
В конце 2020 года СМИ сообщали, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России, и одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью.
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