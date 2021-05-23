В Госдуме назвали самую опасную санкцию против США

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Наиболее эффективной и опасной геополитической и экономической санкцией России в отношении США станет завершение строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Когда Россия достроит "Северный поток – 2", когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу, когда Украина будет понимать, что она лишится огромных транзитных денег, которые сегодня Россия им вынуждена платить для того, чтобы они бесперебойно давали возможность поставлять газ в Европу, тогда мы можем Америке устанавливать любые условия", – сказал Шерин.
Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.
Глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким бундестагом Павел Завальный ранее заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" ожидается не позднее лета.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
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