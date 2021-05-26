В Польше заявили об упущенных возможностях в отношениях с РФ из-за Украины

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Польша, выступая против энергетических проектов России в угоду поддержки Украины, лишила себя возможности построения взаимовыгодных отношений с Москвой в данной сфере, заявил депутат польского Сейма от партии "Конфедерация" Кристиан Каминьский. Об этом сообщает издание Defence 24.

"Конечно, можно задаться вопросом, не решилась ли бы Россия, если бы десятилетия назад Варшава смогла вести с ней диалог, развивать транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, и отказаться от дорогостоящего, а также сложного в политическом плане проекта по прокладке трубопровода на дне Балтийского моря? 20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины, которая бы пострадала в рамках такого сценария. Сейчас мы увидели, чем оборачивается абсурдное желание приравнивать интересы Польши к интересам Украины", – сказал польский парламентарий.

Каминьский отметил, что газопровод "Северный поток – 2" является невыгодным проектом для Польши, однако она не располагала возможностью прекратить его строительство. По его словам, это обусловлено решительным настроем Москвы и Берлина завершить реализацию проекта, а также отсутствием у Варшавы партнеров в данном вопросе.

Ранее польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский негативно оценил вероятное завершение строительства газопровода "Северный поток – 2". По мнению Сариуш-Вальского, завершение трубопровода поставит Европу в положение энергетической зависимости. Он также отметил, что потенциальная угроза от "Северного потока – 2" должна быть компенсирована увеличением оборонного бюджета Польши.