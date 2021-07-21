Между США и ФРГ достигнуто понимание в вопросе "Северного потока – 2" – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не осведомлены о деталях договоренностей Германии и США по "Северному потоку – 2", однако известно, что между странами достигнуто понимание в этом вопросе.

"Мы знаем, что тема "Северного потока" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Знаем о том, что были достигнуты определенные понимания между Берлином и Вашингтоном. А в остальном деталями мы пока не располагаем", – приводит его слова "Интерфакс".

Представитель Кремля также отметил, что публичных заявлений лидеров Германии и США недостаточно, чтобы делать какие-то выводы о приемлемости результатов переговоров для России.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Берлин и Вашингтон объявят о своих договоренностях по "Северному потоку – 2" в среду, 21 июля.

Предполагается, что Германия может взять на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии, а Соединенные Штаты отойдут от позиции противостояния проекту газопровода.

