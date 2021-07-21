США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку – 2" в среду – СМИ

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Соединенные Штаты и Германия пришли к единому мнению по сделке по российскому газопроводу "Северный поток – 2", ожидается, что в среду, 21 июля, стороны объявят о достижении договоренности. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что Берлин может взять на себя обязательство помогать Киеву по вопросам энергетических проектов и дипломатии, а Вашингтон отойдет от позиции противостояния проекту газопровода.

При этом в раскрытых подробностях сделки, которые ранее опубликовал Bloomberg, говорится, если Москва будет использовать поставки газа в качестве оружия против Украины, то Германия примет ответные меры, к которым могут относиться санкции против российского энергетического экспорта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявила, что газопровод "Северный поток – 2" является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит. Американский лидер, в свою очередь, отметил, что вводить санкции против российского газопровода не имело смысла, так как на момент его вступления в должность проект был выполнен на 90%.