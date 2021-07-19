США и Германия устранили разногласия по "Северному потоку – 2" – СМИ

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Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни могут объявить о достижении соглашения по спорным вопросам в отношении газопровода "Северный поток – 2". Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Подробности сделки не приводятся. Отмечается, что Берлин и Вашингтон пришли к соглашению, которое позволит избежать новых санкций со стороны США в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявила, что газопровод "Северный поток – 2" является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит. Американский лидер в свою очередь отметил, что вводить санкции против российского газопровода не имело смысла, так как на момент его вступления в должность проект был выполнен на 90%.