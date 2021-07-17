Украинский дипломат предупредил о худшем сценарии по "Северному потоку – 2"

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур предупредил жителей страны о худшем сценарии по "Северному потоку – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена как раз показало, что влияние этого обсуждения на судьбу газопровода, на место в нем Украины, оно в принципе нулевое", – заявил Шамшур.

Он отметил, что американский и немецкий лидеры дали лишь абстрактные обещания учесть интересы Киева, ничего при этом не изменив.

Экс-дипломат также заявил, что Украина все еще может помешать запуску российского газопровода с помощью американских санкций или ограничений со стороны Европы. Однако Шамшур отметил, что такое развитие событий на данный момент остается лишь в теории.

"Реализация этих возможностей зависит от желания и воли ключевых игроков. И пока я такого желания не вижу ни со стороны прежде всего Германии, ни со стороны США, для которых восстановление трансатлантического партнерства, отношения с Германией в данном случае преобладают", – пояснил он.

В связи с этим он подчеркнул, что Украине необходимо начинать готовиться к существованию нового российского трубопровода.

Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что контракт на долгосрочный транзит российского газа мог бы стать компенсацией для Украины за запуск "Северного потока – 2".