Пресс-секретарь президента Украины раскритиковал переговоры Байдена и Меркель

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Власти Украины остались недовольны переговорами президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Материал на данную тематику был опубликован на сайте офиса Зеленского.

Уточняется, что украинская сторона поблагодарила Байдена и Меркель за поддержку территориальной целостности Украины. При этом в Киеве остались недовольны отсутствием конкретики в этом вопросе, а также по теме транзита газа через территорию Украины.

"Мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать", – пояснил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

При этом спикер отметил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой обязались защищать права и достоинства людей, а также давать отпор несправедливости и неравенству. Никифоров добавил, что Зеленский рассчитывает что США и ФРГ останутся верными своим обязательствам и принципам.

Переговоры президента США и канцлера Германии прошли накануне.

Джо Байден после диалога заявил, что власти США и Германии намерены защищать суверенитет Украины. Он отмечал, что Соединенные Штаты и Германия также будут поддерживать украинские трансатлантические чаяния.