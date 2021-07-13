На Украине потребовали длительного контракта на транзит российского газа

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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что контракт на долгосрочный транзит российского газа мог бы стать компенсацией для Украины за запуск "Северного потока – 2". Об этом сообщает РИА Новости.

"Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", – подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал у России вернуть Крым в обмен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Он назвал это "справедливой компенсацией за угрозы".

Позже депутат бундестага ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт назвал чушью требование Киева вернуть Крым в обмен на запуск "Северного потока – 2".

Парламентарий подчеркнул, что Германия нуждается в "Северном потоке – 2" больше, чем Россия, поскольку поставит в тяжелое положение всю свою промышленность, если перейдет на "дорогой и грязный" американский газ.