В Совфеде прокомментировали заявление представителя Госдепа по "Северному потоку – 2"

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление представителя Госдепа Нэда Прайса о санкциях против "Северного потока – 2", сообщает RT.

По его словам, США сильно помешали строительству газопровода, и если бы не санкции, газопровод уже бы построили и запустили. При этом, как он подчеркнул, они не добились самого главного – не смогли остановить проект.

"Я считаю, прежде всего потому, что здравомыслящие политики, руководители в Евросоюзе понимают: "Северный поток – 2" – экономический проект и он как минимум одинаково хорош и для Европы, и для нас", – сказал Цеков.

Ранее официальный представитель Госдепа Нэд Прайс оценил эффективность американских санкций против газопровода.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.

