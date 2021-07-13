Антонов заявил, что РФ не ждет прорывов в отношениях с США после саммита в Женеве

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Россия не ждет прорывов в отношениях с Соединенными Штатами после саммита в Женеве, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Как уточняется в аккаунте посольства в Facebook, свое заявление дипломат сделал в ходе выступления в Миддлберийском институте по изучению международных проблем.

"Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах", – подчеркнул Антонов.

Он пояснил, что за последние годы между странами накопилось много претензий и противоречий. Такое количество нюансов не получится урегулировать одном рывком, сказал дипломат.

"Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение понимания о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня", – резюмировал Антонов.

Ранее сообщалось, что между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. В ходе него лидеры обсудили работу своих команд после саммита в Женеве.

Байден также затронул вопрос продолжающихся в отношении США и других стран атак с использованием программ-вымогателей, якобы осуществляемых базирующимися в РФ преступниками. Американский лидер призвал российские власти принять меры по предотвращению деятельности соответствующих преступных групп и отметил, что Соединенные Штаты будут предпринимать все необходимые шаги, направленные на защиту своих граждан и инфраструктуры от кибератак.